Adıyaman'da depremden 120 gün sonra üniversiteli Sude'nin cesedi enkazdan çıktı!

ADIYAMAN'da 6 Şubat depreminin enkaz kaldırma çalışmaları esnasında depremin 120 . günü enkazdan bir kadın cesedi çıkarıldı. Yapılan araştırmada enkazdan çıkarılan cesedin kendisinden 120 gündür haber alınamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sude Nur Duran’a ait olduğu belirlendi

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin üzerinden 120 gün geçtikten sonra enkazdan ceset çıkarıldı. Adıyaman'da 6 Şubat depreminin enkaz kaldırma çalışmaları sürerken Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde enkazda çalışan kepçe operatörü bir kadın cesediyle karşılaştı.

120 gündür kayıp olarak aranıyordu

Kepçe operatörünün polise haber vermesi üzerine polis ekipleri enkaz yerinde ve cesette incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kimliği belirsiz cesedin kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Sude Nur Duran’a ait olduğu belirlendi. Duran’ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı araştırmaların ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Anne, baba ve kardeşi de depremde ölmüş

Duran’ın Yozgat Bozok Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi olduğu, tatil amacıyla ailesinin kaldığı Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki evlerine gelerek, burada depreme yakalandığı öğrenildi. Öte yandan, Sude Nur Doğan’ın annesi, babası ve erkek kardeşinin de depremde hayatını kaybettiği belirtildi.