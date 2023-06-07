BIST 5.572
DOLAR 23,14
EURO 24,86
ALTIN 1.461,07
HABER /  SPOR

Galatasaray'da 5 isimle resmen yollar ayrıldı

Galatasaray'da 5 isimle resmen yollar ayrıldı

Galatasaray'da sezonun tamamlanmasının ardından Sam Adekugbe, Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk ile yollar ayrıldı.

Abone ol

Galatasaray'da yeni sezon planlaması devam ediyor. Sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, ligin bitmesiyle birlikte birçok futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Mukavelelerini tamamlayan Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk sarı kırmızılı kulüpten ayrıldı.

Galatasaray ayrıca, kış transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Sam Adekugbe’nin bonservisini almayacak.

Aynı dönem kiralanan Kaan Ayhan'ın ise 2 milyon 800 bin avro olan satın alma opsiyonunun kullanılarak kadroda tutulacağı gelen haberler arasında.

Galatasaray'da kiralık sözleşmeleri sona eren Mauro Icardi ve Milot Rashica’nın ise durumu belirsiz. Yönetim, performanslarından oldukça memnun olduğu iki futbolcunun da bonservisini almak istiyor.

Icardi için Paris Saint Germain ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Arjantinli golcüde ısrarcı.

Sarı kırmızılılar, kanat transferi konusunda ise Milot Rashica’nın yanı sıra başka opsiyonları da değerlendiriyor.

Kaynak: TRT Spor

ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan ABD'ye tepki: Hukuka aykırı güç kullanma tehdidi!
İran'dan ABD'ye tepki: Hukuka aykırı güç kullanma tehdidi!
Alperen Acet, Rusya'daki Yüksek Atlamalar Festivali'nde üçüncü oldu
Alperen Acet, Rusya'daki Yüksek Atlamalar Festivali'nde üçüncü oldu
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Bursa'da pes dedirten olay! Binip uyuya kaldılar, ateşe verip gittiler
Bursa'da pes dedirten olay! Binip uyuya kaldılar, ateşe verip gittiler
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Gaziantep'te sarımsak hasadına başlandı
Gaziantep'te sarımsak hasadına başlandı
Bursa'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi son depremin şiddetini açıkladı
Bursa'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi son depremin şiddetini açıkladı
Çocukların müstehcen görüntülerini sattılar! Mide bulandıran detaylar ortaya çıktı: Hepsi kıskıvrak yakalandı!
Çocukların müstehcen görüntülerini sattılar! Mide bulandıran detaylar ortaya çıktı: Hepsi kıskıvrak yakalandı!
Huawei WATCH 4 ve WATCH 4 Pro sanki tıp merkezi!
Huawei WATCH 4 ve WATCH 4 Pro sanki tıp merkezi!
Siirt'te mayın patlaması: 1 asker yaralı
Siirt'te mayın patlaması: 1 asker yaralı
Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Şampiyonası başladı
Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Şampiyonası başladı