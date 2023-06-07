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Altın yeni bir rekor daha kırdı! 7 Haziran 2023 gram altın 1430 lirayı aştı alım-satım yapacaklar dikkat

Altın yeni bir rekor daha kırdı! 7 Haziran 2023 gram altın 1430 lirayı aştı alım-satım yapacaklar dikkat

Altın fiyatları her geçen gün yeni rekorlara sahne oluyor. Ons altında önemli bir hareket yok fakat döviz kurları nedeni ile altında görülmemiş rakamlar görülüyor. 7 Haziran gram altının ekran fiyatı 1437 lira oldu.

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Altının onsu 1.963 dolardan işlem görürken gram altın resmen uçuşa geçti.Gram altın dolardaki yükselişin etkisiyle rekor serisine bir yenisini daha ekledi.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1437 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.285 lira, Cumhuriyet altını da 9.182 liradan satılıyor.

7 Haziran 2023 altın fiyatları

Gram altın 1.437,16-1.437,42

Çeyrek altın 2.285,00-2.375,00

Yarım altın 4.584,00-4.750,00

Cumhuriyet altını 9.182,00-9.499,00

İslam Memiş 'almam' dedi

Piyasa Uzmanı İslam Memiş "1.400 lira üzerinde gram altın alır mıydım HAYIR. 18 liranın üzerinde gümüş alır mıydım HAYIR. 1.910 $ ve 22,00 $ beklerdim. Elimdekini satar mıydım HAYIR.

Benim nazarımda 1350 lira seviyesinin altında rakam yok ancak gram altın TL fiyatında son bir kez 1350 lira seviyesi altında bir fiyatlanma görebiliriz ama fiziki tarafta görür müyüz bilmiyorum.1350 lira seviyesi altında fiziki tarafta gram altın bulursanız bedavadır. Gram altındaki düşüşler alım fırsatıdır. Yaz aylarında 1450 lira üzerinde ataklar göreceğiz. Elinde altın bulunduran yatırımcı sessiz şekilde beklemeli." dedi.

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