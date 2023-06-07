Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücret zammı bekleyenlere güzel haber! İşte zamlı asgari ücret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'nin ilk toplantısının ardından "Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor" dedi. Milyonlarca çalışanın zammın ne kadar olacağına ilişkin merakı daha da arttı. Asgari ücretle ilgili masadaki rakam ise çalışanları bir nebze olsun sevindirecek. İşte o rakamlar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi asgari ücret zammı başta olmak üzere sosyal ödemeler de enflasyon farkları, refah payı ile yeniden hesaplanacak. Erdoğan'ın dünkü yeni Kabine'nin ilk toplantısının ardından "Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor" demesi Temmuz ayına oldukça kısa bir süre kala "Temmuz ayı Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" merakını artırdı. İşte masadaki asgari ücret zammı.
Bakan Vedat Işıkhan toplantıya çağıracak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ilk iş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağıracağı belirtiliyor. Komisyo başkanlığını Bakan Işıkhan yaparken, işçileri temsilen Türk-İş, işvereni temsilen de TİSK masada olacak. Böylece milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı ilgili süreç de başlamış olacak.
Yeni asgari ücret 1 Temmuz'da geçerli
Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri de etkileyen asgari ücret değiştiğinde birçok ödeme ve aylık da değişecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek.
Zamda enflasyon önemli kriter
Asgari ücret belirlenirken enflasyon etkili olacak. Ancak işçi ve işveren temsilcileri sadece enflasyona değil geçim endeksine, piyasa koşullarına ve işverenler açısından rekabet şartlarına da bakıyor. Ancak en etkili veri enflasyon oluyor. Burada 6 aylık enflasyon verisi önem kazanıyor. Yine kamu işçilerine yapılacak toplu sözleşme zammı da etkili olacak kararlar arasında. Burada yüzde 40-45 gibi bir ilk 6 aylık artış oranı konuşuluyor.