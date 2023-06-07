Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücret zammı bekleyenlere güzel haber! İşte zamlı asgari ücret

Zamda enflasyon önemli kriter

Asgari ücret belirlenirken enflasyon etkili olacak. Ancak işçi ve işveren temsilcileri sadece enflasyona değil geçim endeksine, piyasa koşullarına ve işverenler açısından rekabet şartlarına da bakıyor. Ancak en etkili veri enflasyon oluyor. Burada 6 aylık enflasyon verisi önem kazanıyor. Yine kamu işçilerine yapılacak toplu sözleşme zammı da etkili olacak kararlar arasında. Burada yüzde 40-45 gibi bir ilk 6 aylık artış oranı konuşuluyor.