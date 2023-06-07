Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir'de yapılacak

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı 9-11 Haziran tarihlerinde Eskişehir'de yapılacak.

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Yarış öncesi kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Eskişehir İl Temsilcisi Nevzat Aslan, yarışlara 71 araç ve 142 sporcunun kayıt yaptırdığını söyledi.

Yarışlara Romanya'dan 2 sporcunun da katılım sağlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Aslan, kendilerine destek olan sponsorlara ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür etti.

Yarış direktörü Serdar Yağız ise Eskişehir'deki rallinin bu sene 13'üncüsünü gerçekleştireceklerini belirterek, organizasyonun 9 Haziran Cuma günü saat 20.30'da yapılacak seremoniyle Tarihi Odunpazarı Evleri'nden başlayacağını dile getirdi.

Yarış için servis alanının Eskişehir Yeni Stadyumu yanındaki otopark olacağını belirten Yağız, "Dileyenler tüm araçları belirli saatlerde orada görebilir. Araçların mekanik bakımlarının yapılacağı yer, 3 gün boyunca servis alanı orada açık olacak. 10 Haziran Cumartesi günü yarışımız saat 10.00'da servis alanından araçların çıkışıyla başlayacak. Etaplar Bozdağ mevkiinde 4 etap olarak olacak. İlk gün Espark ve Odunpazarı isimleriyle etaplarımız devam edecek. İkinci gün etaplarımızda Banaz Otomotiv ve KYK-Manto Therm olarak devam edecek." diye konuştu.

Birinci gün etapların Bozdağ tarafında süreceğini vurgulayan Yağız, "Saat 16.32'de birinci günün sonunda araçlarımız tekrar servis alanına dönecek. 11 Haziran Pazar günü araçlarımız yine servis alanından saat 10.00'da çıkış yapacaklar ve 16.42'de Espark AVM'de finiş podyumunda ödüllerini, kupalarını almak için bulunacak. İsteyenler tüm araçları orada aynı anda görme şansı yakalayacaklar. Eskişehir'deki otomobil sporlarını sevenleri ve yarışları izlemek isteyen tüm seyircileri etaplarımıza bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam da Eskişehir'in otomobil sporlarında çok iyi durumda olduğunu kaydetti.