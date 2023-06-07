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İYİ Parti grup başkanı belli oldu! İşte oy birliği ile seçilen isim

İYİ Parti grup başkanı belli oldu! İşte oy birliği ile seçilen isim

 İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, TBMM Grup Başkanlığı görevine seçildi.

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İYİ Parti TBMM Grubu, grup başkanı ve grup başkanvekillerini belirlemek için basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Grup Başkanlığına Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın, Grup Başkanvekilliklerine ise yeniden İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve kendisinin oy birliğiyle seçildiğini söyledi.

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