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Uludağ'ın yamaçlarında kaybolan kişi 7 gündür aranıyor

Uludağ'ın yamaçlarında kaybolan kişi 7 gündür aranıyor

BURSA/yf Uludağ'ın yamaçlarına çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arama çalışmaları 7. gününde devam etti.

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Yıldırım ilçesindeki kayalık ve ormanlık alanda kaybolan Kadir Fidan (74) için çalışmalarını sürdüren ekipler, henüz herhangi bulguya rastlayamadı.

Aramalara, AFAD, İHH ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinden yaklaşık 20 kişi katıldı.

Ekiplerin, üst kesimlerden Buzluca Vadisi'ne inerek çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıracağı öğrenildi.

Kaplıkaya mevkisinden 1 Haziran'da 3 arkadaşıyla şifalı bitki toplamak için Uludağ'ın yamaçlarına doğru yürümeye başlayan Kadir Fidan, bir süre sonra yanındakilerden ayrılmıştı. Fidan'ın dönmediğinin bildirilmesi üzerine AFAD ve bazı sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

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