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HABER /  POLİTİKA

CHP'de bir istifa daha! İlçe başkanı istifa etti!

CHP'de bir istifa daha! İlçe başkanı istifa etti!

TOKAT'ın ERBAA ilçesinde CHP İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu görevinden istifa etti.

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Kocaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyurdu.

Partisinin 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi'ndeki başarısız sonuçlarının ardından sorumluluk alarak istifa ettiğini belirten Kocaoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gelinen durum itibarıyla Genel Merkezimizde değişimin kaçınılmaz olduğu aşikarken sorumluluk alınmaması üzerine yapacağım bu duyuru ile bir kıvılcım yakmak istedim. 3,5 yılı aşkın yürütmüş olduğum ilçe başkanlığımda çalışmalarım, çabalarım, gayretlerim sizlerin takdirindedir. Bugün geldiğimiz noktada partimiz için değişimin kaçınılmaz olduğunu, koltukların hizmet için bir araç olduğunu ve zamanı geldiğinde bırakılması gerektiğini önemle bildiririm. Önümüzdeki yerel seçimlere ilçemizde partimizin yeni bir yönetim ile girmesinin ve gelecek taze kanın partimize faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun bir veda olmadığını, bundan sonra da partimin yanında olacağımı ve daha fazla çalışacağımı kamuoyuna duyuruyorum."

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