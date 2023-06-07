BIST 5.562
DOLAR 23,17
EURO 25,00
ALTIN 1.456,66
HABER /  GÜNCEL

Komutanlardan Milli Savunma Bakanı Güler’e "hayırlı olsun" ziyareti

Komutanlardan Milli Savunma Bakanı Güler’e "hayırlı olsun" ziyareti

Genelkurmay Başkanvekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri sürüyor. Bakan Güler, Genelkurmay Başkanvekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu makamında kabul etti. Komutanlar, Güler'e yeni görevinde başarılar diledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İki ilde telefonla dolandırıcılık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
İki ilde telefonla dolandırıcılık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
CHP'de bir istifa daha! İlçe başkanı istifa etti!
CHP'de bir istifa daha! İlçe başkanı istifa etti!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Fenerbahçe'den Zoran Terzic'e teşekkür
Fenerbahçe'den Zoran Terzic'e teşekkür
İYİ Parti grup başkanı belli oldu! İşte oy birliği ile seçilen isim
İYİ Parti grup başkanı belli oldu! İşte oy birliği ile seçilen isim
Uludağ'ın yamaçlarında kaybolan kişi 7 gündür aranıyor
Uludağ'ın yamaçlarında kaybolan kişi 7 gündür aranıyor
AK Parti'den asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı açıklaması! Zam ne kadar olacak?
AK Parti'den asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı açıklaması! Zam ne kadar olacak?
Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir'de yapılacak
Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir'de yapılacak
Cemal Enginyurt Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi
Cemal Enginyurt Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi
Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet gazetesi yönetimine suç duyurusu: Çikolata kutusunda gelen paralar
Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet gazetesi yönetimine suç duyurusu: Çikolata kutusunda gelen paralar
Kütahya Simav'da liseli gençlerin araba sefası korkunç bitti
Kütahya Simav'da liseli gençlerin araba sefası korkunç bitti