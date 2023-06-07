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Kazdağları'nı yangına karşı "yarasa helikopter" koruyacak!

Kazdağları'nı yangına karşı "yarasa helikopter" koruyacak!

BALIKESİR'in EDREMİT ilçesinde konuşlandırılan gece görüş yeteneğine sahip yangın söndürme helikopteri, Kazdağları'nı yangın sezonu boyunca koruyacak.

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1 Haziran'da başlayan orman yangını sezonu için ekipler tüm hazırlıklarını tamamladı. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Mi 8T helikopteri gece görüş yeteneği ile 24 saat kesintisiz orman yangınlarına müdahale edebilecek.

Rus yapımı 3 saat havada operasyon yapabilen, 5 tona kadar 'bambi' aracılığı ile su taşıma kapasitesine sahip Mi 8T tipi helikopter 'yarasa helikopter' olarak adlandırılıyor. Harici yakıt tankları ile uzun mesafe uçuşları da yapabilen Mi 8T helikopteri özel donanım ve gece uçuş eğitimlerini almış pilotları ile 7 gün 24 saat esasına göre, çalışmalarını planlıyor.

Helikopterlerin bölgede ekim ayına kadar görev yapması planlanıyor. Görevlendirilen helikopterin Türk Pilotu Yiğit Gutay helikopterin gece görüş yeteneği ve yetkisi ile yangınlara çok kısa bir sürede müdahale edebildiğini ifade etti.

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