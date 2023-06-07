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Diyarbakır'da kaçak elektrik kullananlardan Dicle Elektrik ekibine ölüm tehdidi seni mermi manyağı yaparım

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, saha ekibinin kaçak elektrik kontrolü sırasında mukavemetle karşılaştı. Şahıslardan biri Dicle Elektrik görevlisine ‘’Seni mermi manyağı yaparım, beni tanıyor musun? O emniyete güvenme’’ diyerek ölümle tehdit etti.

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Elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik’in Diyarbakır İl Enerji Kayıpları Müdürlüğü’ne bağlı 3 kişilik bir saha ekibi, rutin kaçak kontrolü için sabah saatlerinde Çınar ilçesine gitti.

Bir polis ekibinin güvenlik önlemi aldığı kontroller sırasında ekipteki görevliler, Fatih Mahallesi Tavşantepe mevkiinde, Alçak Gerilim (AG) elektrik hattını taşıyan bir beton direğin üzerinden kaçak bağlantı yapıldığını belirledi.

Kaçak elektrik kablolarının, görülmemesi için direğin içerisinden ve yeraltından geçirilerek 100 metre uzaklıktaki otopark olarak kullanılan ticarethaneye ait tek katlı binaya ulaştırıldığı tespit edildi. Kablonun çekildiği yapıya giren görevliler, elektriğin hem otoparkta, hem de binanın arkasındaki buğday tarlasını sulamak üzere kuyudan su çekmede kullanıldığını tespit ettiler.

Ölümle tehdit edildi

Kaçak hattın tespit edildiğini fark eden şahıslar, ekipteki görevlileri tehdit etmeye başladı. Şahıslardan biri Dicle Elektrik görevlisine ‘’Seni mermi manyağı yaparım, beni tanıyor musun? O emniyete güvenme’’ diyerek ölümle tehdit etti. Tehditlere aldırış etmeden görevlerini yapan Enerji Kayıpları çalışanları, olanları cep telefonlarıyla kayda aldı. Yaşanan gerilim üzerine olaya müdahale eden polisler, bahse konu şahısları bölgeden uzaklaştırdı.

4 kişi araçlarıyla 10 kilometre takip etti

Saha ekibi, mahalledeki diğer aboneleri de planlanan şekilde kontrol edip çalışmasını tamamladıktan sonra Diyarbakır’a dönmek üzere yola çıktı. Ancak bu süre boyunca kaçak elektrik kullanan 4 kişi, araçlarıyla Dicle Elektrik ekibini Çınar-Diyarbakır karayolunda da yaklaşık 10 km boyunca takip etti.

Polisler gelince kurtuldular

Ekibin bulunduğu aracı durdurmak isteyen ve ardından aracın önünü tehlikeli bir şekilde kesen şahıslar, saldırmak için araçlarından indi. Görevliler ise polisi arayarak yardım istedi. Araçlarında mahsur kalan 3 görevli, polisin zamanında olay yerine gelmesi üzerine kurtulmayı başardı.

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