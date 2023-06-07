BIST 5.562
DOLAR 23,17
EURO 25,00
ALTIN 1.456,66
HABER /  DÜNYA

AB, 2024 taslak bütçesini hazırladı. Üye ülkelere 113 milyar avro hibe!

AB, 2024 taslak bütçesini hazırladı. Üye ülkelere 113 milyar avro hibe!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2024 yılı bütçesinin 189,3 milyar avro olmasını, ayrıca üye ülkelere kurtarma programı çerçevesinde 113 milyar avro hibe dağıtılmasını teklif etti.

Abone ol

AB Komisyonu, 2024 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı.

Taslağa göre, AB'nin gelecek yıl bütçesi 189,3 milyar avro olacak.

Söz konusu bütçeye ilave olarak, AB Komisyonu, üye ülkelere Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı çerçevesinde 113 milyar avro hibe verecek.

Bütçe ve hibe programı ile Avrupa'nın ekonomik toparlanmasının devamı, istihdam artışı ve stratejik özerkliğin güçlendirilmesi hedeflenecek.

Bütçede, Avrupa'yı daha dayanıklı ve geleceğe hazır hale getirmek için yeşil ve dijital dönüşüme yönelik harcamalara öncelik verilecek.

Bütçeden, Ortak Tarım Politikası'na (CAP) 53,8 milyar avro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 47,9 milyar avro, uluslararası iş birliği ve ortaklara 15,8 milyar avro, araştırma ve geliştirme programlarına 13,6 milyar avro, stratejik yatırımlara 4,6, milyar avro, uzay harcamalarına 2,1 milyar avro, Erasmus eğitim programına 3,7 milyar avro, çevre ve iklim eylemine 2,4 milyar avro, sınırların korunmasına 2,2 milyar avro, göçle ilgili harcamalara 1,7 milyar avro, savunma alanına 1,6 milyar avro, aday ülkeleri desteklemeye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı'na da (IPA III) 2,1 milyar avro kaynak tahsis edilecek.

Açıklanan bütçe taslağı, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı; tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı yapıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsveç mahkemesinden PKK destekçisinin iadesine yeşil ışık
İsveç mahkemesinden PKK destekçisinin iadesine yeşil ışık
Hepsiburada, Türkiye Basketbol Federasyonu milli takımlar ana sponsoru oldu
Hepsiburada, Türkiye Basketbol Federasyonu milli takımlar ana sponsoru oldu
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Pompadan zam akacak! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 80 kuruş zam geliyor, devamı da gelecek
Pompadan zam akacak! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 80 kuruş zam geliyor, devamı da gelecek
Van'da dağda uçkun toplarken mahsur kalanları AFAD kurtardı
Van'da dağda uçkun toplarken mahsur kalanları AFAD kurtardı
Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya
Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya
Bakan Mehmet Özhaseki'den 'yeni dönem' açıklaması
Bakan Mehmet Özhaseki'den 'yeni dönem' açıklaması
Hamilelikte kalp çarpıntılarına dikkat!
Hamilelikte kalp çarpıntılarına dikkat!
Diyarbakır'da kaçak elektrik kullananlardan Dicle Elektrik ekibine ölüm tehdidi seni mermi manyağı yaparım
Diyarbakır'da kaçak elektrik kullananlardan Dicle Elektrik ekibine ölüm tehdidi seni mermi manyağı yaparım
Karşıyaka Voleybol, Şevval Acıbal’ı kadrosuna kattı
Karşıyaka Voleybol, Şevval Acıbal’ı kadrosuna kattı
Kazdağları'nı yangına karşı "yarasa helikopter" koruyacak!
Kazdağları'nı yangına karşı "yarasa helikopter" koruyacak!