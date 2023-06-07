BIST 5.555
DOLAR 23,17
EURO 24,98
ALTIN 1.458,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Van'da dağda uçkun toplarken mahsur kalanları AFAD kurtardı

Van'da dağda uçkun toplarken mahsur kalanları AFAD kurtardı

VAN'ın İPEKYOLU ilçesinde, uçkun bitkisini toplamak için çıktıkları Erek Dağı'nda mahsur kalan 2 kişi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Abone ol

Yukarı Bakraçlı Mahallesi yakınlarında uçkun toplamak için dağa tırmanan Serkan Sürmeli ve Suat Sevimli, Erek Dağı eteklerindeki kayalıklarda mahsur kaldı.

Sürmeli, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, mahsur kaldıklarını bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD dağcı ekibi, Sürmeli ile Sevimli'yi 5 saatlik çalışmayla mahsur kaldıkları yerden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya
Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya
Bakan Mehmet Özhaseki'den 'yeni dönem' açıklaması
Bakan Mehmet Özhaseki'den 'yeni dönem' açıklaması
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Hamilelikte kalp çarpıntılarına dikkat!
Hamilelikte kalp çarpıntılarına dikkat!
Diyarbakır'da kaçak elektrik kullananlardan Dicle Elektrik ekibine ölüm tehdidi seni mermi manyağı yaparım
Diyarbakır'da kaçak elektrik kullananlardan Dicle Elektrik ekibine ölüm tehdidi seni mermi manyağı yaparım
Karşıyaka Voleybol, Şevval Acıbal’ı kadrosuna kattı
Karşıyaka Voleybol, Şevval Acıbal’ı kadrosuna kattı
Kazdağları'nı yangına karşı "yarasa helikopter" koruyacak!
Kazdağları'nı yangına karşı "yarasa helikopter" koruyacak!
Komutanlardan Milli Savunma Bakanı Güler’e "hayırlı olsun" ziyareti
Komutanlardan Milli Savunma Bakanı Güler’e "hayırlı olsun" ziyareti
İki ilde telefonla dolandırıcılık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
İki ilde telefonla dolandırıcılık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
CHP'de bir istifa daha! İlçe başkanı istifa etti!
CHP'de bir istifa daha! İlçe başkanı istifa etti!
Fenerbahçe'den Zoran Terzic'e teşekkür
Fenerbahçe'den Zoran Terzic'e teşekkür