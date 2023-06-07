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Kapıkule'de 200 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kapıkule'de 200 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda son model 200 akıllı cep telefonu ele geçirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, kaçakçıların denediği farklı bir yöntemi ortaya çıkardı.

Ekipler tarafından yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak amacıyla Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen yabancı uyruklu sürücünün kullandığı araç, "riskli" görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Şüpheli yoğunlukların bulunduğu araç, ekipler tarafından arama hangarına alındı.

Burada yapılan detaylı aramada, aracın farlarının sökülerek iç kısmına kaçak telefonların yerleştirildiği tespit edildi.

Arama sonucu, ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan son model yeni 200 cep telefonu ele geçirildi. Kaçak telefonların değerinin 2 milyon 200 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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