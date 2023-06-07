Ağabeyini bıçaklayıp kaçtı! Polisler izini sürdü bakın nerede yakaladı
ARDAHAN'da ağabeyini bıçakladığı iddiasıyla aranan kişi Samsun'da sahilde yürürken yakalandı.Abone ol
Ekipler, Ardahan'da tartıştığı ağabeyi S.A'yı (35) bıçakla yaraladıktan sonra kaçan M.A'nın (20) bulunduğu aracın Samsun'a giriş yaptığını tespit etti.
Ekipler, takibe aldıkları aracı Atakum sahilinde park halinde buldu. Çevreyi araştıran polis, şüpheliyi yürüyüş yaparken yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Ardahan'da tedavi altındaki S.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.