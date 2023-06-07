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İzmir'de çiftlik evinde dehşet: Çoban öldürüldü

İzmir'de çiftlik evinde dehşet: Çoban öldürüldü

İZMİR'in Bergama ilçesinde bir çiftlik evine gelen 2 kişi, evde bulunan 2 kişiye ateş açtı. Meydana gelen olayda evde yaşayan Türkmenistan asıllı çoban öldürülürken, evde bulunan diğer kişi ağır yaralandı.

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Olay saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.A. (23) ve B.A. (21) çiftlik evinin önüne geldi. Sesleri duyan Türkmenistan asıllı Nobat Geldi (51). ile S.Ü., kapıya doğru gelirken S.Ü., 2 kişiye tüfekle ateş açtı. Ardından eve gelen 2 kişi, Nobat Geldi'ye ateş etti.

İki grup arasında çatışma çıkarken, çiftlik evine giren saldırganlar çiftlik sahibini telefonla arayarak çiftliğe gelmesini söyledi. Eve gelen çiftlik sahibi N.D. de saldırıdan nasibini alırken darbedilerek yaralandı.

Çiftlik sahibi kaçtı, çoban öldürüldü

Saldırganların elinden kurtulan çiftlik sahibi dağlık alana kaçıp kurtulurken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Türkmenistan asıllı Nobat Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Çıkan çatışma sonrası aldığı darbeler neticesinde S.Ü.'nün ise ağır şekilde yaralandığı ve tedavisi için 112 sağlık ekiplerinin ilk kontrollü sonrasında Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Saldırganlar kaçtı

Çiflik sahibi N.D., jandarma ekipleri tarafından bulunurken, ifadesi alınmak üzere ilk olarak Bergama Devlet Hastanesine, oradan da İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Cinayet zanlıları ise olay yerinden uzaklaşarak kaçarken, jandarma ekipleri saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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