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Rusya'yı savunan Ukraynalı kadına para cezası verdiler

Rusya'yı savunan Ukraynalı kadına para cezası verdiler

Almanya'da Köln Bölge Mahkemesi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı desteklediği gerekçesiyle Ukraynalı bir kadına 900 avro para cezası verdi.

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Köln Bölge Mahkemesi, bir gösteride yaptığı açıklama ile kamu huzurunu bozduğuna hükmettiği 48 yaşındaki kadını, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşı desteklemekten suçlu buldu.

Gerekçeli kararda Ukraynalı kadın için, "8 Mayıs 2022'de Köln'de düzenlenen Rusya yanlısı bir gösteride başkaları için savaşı hissedilir şekilde onaylamış ve desteklemiştir." ifadelerini kullandı.

Hakim, kadını, günlük 30 avrodan 30 günlük para cezasına mahkum etti.

Daha önceki duruşmalarda izletilen bir televizyon röportajında, "Rusya saldırgan değildir" ifadeleri yer alan kadın, Rusya'nın eyleminin "alternatifsiz" olduğunu iddia etmişti.

Kadın suçlamalara karşı yaptığı savunmada kendisini bir "barış aktivisti" olarak tanımlamıştı.

Savcılık, günlük 30 avrodan, 70 gün para cezası talep etmiş, sanık ve avukatı ise beraat talebinde bulunmuştu.

Savunma avukatının temyize gideceği kaydedildi.

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