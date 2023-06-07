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İzmir'de terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla yargılanan avukat hakkında karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla yargılanan avukat hakkında karar

 İzmir Barosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan dava açılan avukat Aryen Turan'ın beraatına karar verildi.

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İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Aryen Turan, avukatları, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ile Fransa, Hollanda ve İspanya'dan baro temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, söz konusu olayın "ağır eleştiri" olduğunu, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraat etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatına hükmetti.

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