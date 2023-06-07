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Aksaray'da intihar girişimi! Kendinden geçen kadın zor anlar yaşattı: Polise bıçakla, gazetecilere taşla saldırdı!

Aksaray'da intihar girişimi! Kendinden geçen kadın zor anlar yaşattı: Polise bıçakla, gazetecilere taşla saldırdı!

Aksaray’da elindeki bıçakla intihar girişiminde bulunan kadın, bıçağı önce kendine sonra da polise doğrulttu. Polisin uzun süren mücadelesi sonucu bıçak kadının elinden alınırken, kadın bu kez eline aldığı taşlarla polis ve gazetecileri kovaladı.

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Olay, Kurtuluş Mahallesi Ervah Kabristanlığı civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren Eda E. (23) eline aldığı bıçakla evinden çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Bıçağı bileğine dayayan genç kadını gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören genç kadın olay yerinden kaçtı.

Kadın önde polis arkada kovalamaca yaşanırken, kısa süren kovalamaca sonucu Eda E., Bahçeli Mahallesinde bir sokakta sıkıştı. Müdahale etmek isteyen polis memurları ilk olarak Eda E.'nin elinden bıçağı almaya çalıştı. Bıçağı vermeyen kadın, elindeki bıçağı kimi zaman bileğine dayadı, kimi zaman da polis ekiplerine doğrulttu.

Polisten kaçmaya çalışan kadın elindeki bıçakla kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarının üzerine yürüdü. Eda E.'nin bir anlık boşluğundan faydalanan polis ekipleri müdahale ederek kadının elinden bıçağı almayı başardı. Bu kez eline geçirdiği taşlarla polis ve basın mensuplarına saldıran kadın, polis ekiplerini saatlerce uğraştırdı.

Sokak sokak kaçmaya çalışan ve polisi peşinde gezdiren genç kadın, 2 saat süren mücadelenin sonucunda ikna edilerek polis aracına bindirildi. Genç kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, evli olduğu ve bunalıma girdiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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