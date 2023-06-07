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Aksaray'da eğitim uçağı düştü! Pilotların sağlık durumuyla ilgili Vali Aydoğdu'dan açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

AKSARAY'da bir eğitim uçağı motor arızası sonucu zorunlu iniş yaptı. Vali Hamza Aydoğdu, uçaktaki 2 pilotun yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını, durumlarının iyi olduğunu aktardı.

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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya zorunlu iniş yaptığını söyledi.

Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya zorunlu iniş yaptı. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.

Aydoğdu, iki pilotun yaralandığını, ekiplerin kaza yerine ulaştığını ve yaralı pilotların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

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