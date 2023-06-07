BIST 5.567
DOLAR 23,16
EURO 24,96
ALTIN 1.455,62

2023 kehanetleri arasındaydı! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha gerçek mi oluyor? Dünyanın gözü orada...

|
2023 kehanetleri arasındaydı! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha gerçek mi oluyor? Dünyanın gözü orada...

"Balkanların Nostradamus'u" olarak tanınan Baba Vanga'nın 2023 için ortaya attığı bir kehanet daha gerçek olabilir...

2023 kehanetleri arasındaydı! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha gerçek mi oluyor? Dünyanın gözü orada...

1996’da henüz 75 yaşındayken yaşama veda eden Bulgar kahin Baba Vanga’nın 2023 için ortaya attığı kehanet gerçek olabilir.

118
2023 kehanetleri arasındaydı! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha gerçek mi oluyor? Dünyanın gözü orada...

Ölmeden önce Covid-19 salgını, 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana’nın ölümü ve Çernobil felaketi gibi olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Baba Vanga, 2023 yılı için de bir nükleer felaket öngörmüştü.

218
2023 kehanetleri arasındaydı! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha gerçek mi oluyor? Dünyanın gözü orada...

Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamaları inceleyen uzmanlar, ünlü kahinin 2023 yılında “büyük bir nükleer santralde” patlama meydana geleceğini söylemişti.

318
2023 kehanetleri arasındaydı! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha gerçek mi oluyor? Dünyanın gözü orada...

Nükleer santraldeki patlamanın Asya üzerinde toksik bulutlar oluşturacağını öngören Baba Vanga, bölgedeki diğer ülkelerin de bu zehirli gazlardan etkileneceğini aktarmıştı.

418