2023 kehanetleri arasındaydı! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha gerçek mi oluyor? Dünyanın gözü orada...
"Balkanların Nostradamus'u" olarak tanınan Baba Vanga'nın 2023 için ortaya attığı bir kehanet daha gerçek olabilir...
1996’da henüz 75 yaşındayken yaşama veda eden Bulgar kahin Baba Vanga’nın 2023 için ortaya attığı kehanet gerçek olabilir.
Ölmeden önce Covid-19 salgını, 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana’nın ölümü ve Çernobil felaketi gibi olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Baba Vanga, 2023 yılı için de bir nükleer felaket öngörmüştü.
Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamaları inceleyen uzmanlar, ünlü kahinin 2023 yılında “büyük bir nükleer santralde” patlama meydana geleceğini söylemişti.
Nükleer santraldeki patlamanın Asya üzerinde toksik bulutlar oluşturacağını öngören Baba Vanga, bölgedeki diğer ülkelerin de bu zehirli gazlardan etkileneceğini aktarmıştı.