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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri altın kemeri el değiştirdi!

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri altın kemeri el değiştirdi!

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in derece ve ödüllerinin iptal edilmesi nedeniyle altın kemer, düzenlenen törenle finalist Mustafa Taş'a takıldı.

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Törende Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş törende konuşma yaptı.

Güreşçi Cengizhan Şimşek, Türkiye Dopingle Mücadele mevzuatı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'nun kararı gereğince 9 Mart'tan itibaren bir yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

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