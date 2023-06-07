Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken ‘değişim’ mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu basın mensupları ile buluştu ve seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İmamoğlu "Değişim kurul, heyet değişimiyle olmaz.Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz." ifadelerini kullandı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak değişim talebini yineledi. Sözcü'de yer alan habere göre seçim sonuçlarını değerlendiren İmamoğlu "Mutlak bir öz eleştiri bir muhasebe gerektirir. Bunun yapılması gereken hassas alanlar vardır. Ne yazık ki, 9 yılda üst üste 3 kez seçim kaybettik ve bu seçimlerden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasi partisidir." ifadelerini kullanan İmamoğlu şunları kaydetti:

-CHP irtifa kaybedecek bir parti asla olamaz. En üst seviyede, en değerli bir şekilde irdelenmesi şart. Bu genel merkezinden, en ücra köşedeki örgütüne kadar bu muhasebenin şart olduğunun altını çizmek gerekir.

"Değişimi anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım"

-Değişim meselesi önemli, önemli bir kavram. Ben geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada çok net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim.

-Bir topyekün bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü bir değişim, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum. Değişimi anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım.

"Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz"

-Yoksa değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum, bunu toplum tarifliyor, insanlar istiyor.

-Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Kulağımızın açık olması, toplumun her kesimini dinlememiz ve her kesimin ne ses çıkarttığını, ne istediğini anlamamız şart.