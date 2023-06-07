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İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali için bazı yollar 5 gün trafiğe kapatılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali için bazı yollar 5 gün trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali ve beraberinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle 7-11 Haziran'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi final müsabakası etkinlikleri kapsamında Fatih ve Şişli'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Fatih'te, 7 Haziran saat 08.00'den 11 Haziran saat 23.00'e kadar Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı miting alanı arası yan yol, Sahil kuzey yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları ile Sahil güney yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak sahildeki Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

Şişli'de Taşkışla Caddesi 10 Haziran saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.

Taşkışla Caddesi'ne alternatif olarak Bedri Karafakioğlu, Cumhuriyet, Valikonağı, İnönü, Maçka ve Süleyman Seba caddeleri kullanılabilecek.

Finalistlerin bayrakları İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor

Öte yandan Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her iki ekibin bayrakları asıldı. Köprüde, iki ekibin bayraklarının ortasında organizasyonun İstanbul'daki finalini simgeleyen bir bayrak da yer aldı. Köprüde dalgalanan bayraklar, vatandaşların ilgisini çekti.

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