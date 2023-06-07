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Nene Hatun adına memleketi Erzurum'da cami yaptırılacak

Nene Hatun adına memleketi Erzurum'da cami yaptırılacak

Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından "93 Harbi" diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda genç yaşta büyük kahramanlık göstererek gönüllerde taht kuran Nene Hatun adına memleketi Erzurum'da cami yaptırılacak.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayırsever vatandaşlarca Yakutiye ilçesindeki Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde yaptırılacak "Nene Hatun Cami"nin temeli atıldı.

Bünyesinde Kur'an kursu, yemekhane, kreş, kütüphane, çok amaçlı salon ve etkinlik alanı bulunacak cami, 3 bin 444 metrekare alan üzerinde inşa edilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, temel atma töreninde, şehirde cami, okul ve Kur'an kursu yapımına belediye olarak destek verdiklerini söyledi.

Yakın mesafelerde cami ve okul yaptıklarını ifade eden Sekmen, "Evlatlarımız dinsiz olmasınlar, arkasından da bilimle tanışsınlar. İslam, bilimin temeli olmalı ve bilime yön vermeli. Yoksa biz çocuğumuzu bilim sahibi yaparız ama imandan, İslam'dan yoksun olur. Böyle bir evladın hiçbirimize faydası yok. Bizim yaradılış gayemiz var, Allah'a kulluk etmek." dedi.

İl Müftüsü Rüstem Can da böyle hayırlı işlere vesile olanlara teşekkür etti.

Törene, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

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