BIST 5.576
DOLAR 23,08
EURO 24,91
ALTIN 1.455,27
HABER /  DÜNYA

Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 terörist etkisiz hale getirildi!

Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 terörist etkisiz hale getirildi!

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Abone ol

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis Jama, basına açıklamasında, Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen operasyonda 20 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Jama, terörü ortadan kaldırmaya yönelik önemli adımlar olarak değerlendirdiği operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Somali ordusunun Eş-Şebab'a karşı geçen yıl başlattığı operasyonlarda çok sayıda bölge terörden temizlenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sahte içkiden zehirlenen 30 kişi hayatını kaybetti!
Sahte içkiden zehirlenen 30 kişi hayatını kaybetti!
Polonya'dan Galatasaray'a! Yönetim genç yıldız Yiğit Emre Çeltik için harekete geçti!
Polonya'dan Galatasaray'a! Yönetim genç yıldız Yiğit Emre Çeltik için harekete geçti!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
ABD'de dış ticaret açığı nisanda yüzde 23 arttı
ABD'de dış ticaret açığı nisanda yüzde 23 arttı
Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi
Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler
"Kanto kraliçesi" Nurhan Damcıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
"Kanto kraliçesi" Nurhan Damcıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Küresel ısınma durmuyor! Okyanuslar, "sıcaklık" alarmı veriyor!
Küresel ısınma durmuyor! Okyanuslar, "sıcaklık" alarmı veriyor!
RTÜK'ten 4 kanala idari para cezası! Halk TV, Tele 1, Flash TV ve FOX TV...
RTÜK'ten 4 kanala idari para cezası! Halk TV, Tele 1, Flash TV ve FOX TV...
Nene Hatun adına memleketi Erzurum'da cami yaptırılacak
Nene Hatun adına memleketi Erzurum'da cami yaptırılacak
Bulgaristan'da korkutan deprem! Edirne'den hissedildi AFAD şiddetini duyurdu
Bulgaristan'da korkutan deprem! Edirne'den hissedildi AFAD şiddetini duyurdu