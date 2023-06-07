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Paris'ten yola çıkan tarihi Orient Express İstanbul'a ulaştı

Paris'ten yola çıkan tarihi Orient Express İstanbul'a ulaştı

Paris'ten 3 Haziran'da hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni İstanbul'a ulaştı.

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İngiliz polisiye edebiyatının önemli yazarlarından Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına da konu olan ve 57 yolcusuyla Paris'ten yola çıkan Orient Express treni, Budapeşte ve Bükreş duraklarının ardından Türkiye'ye geldi.

Tren, halk oyunları ekibi tarafından karşılandığı Edirne'den sonra İstanbul'a ulaştı.

Seferlerine 1883'te başlayan Orient Express treni, ilk seferinde Fransa'nın kuzeydoğu bölgesinde bulunan Strasburg garından hareket ederek Romanya'ya ulaşmıştı. İtalya'yı İsviçre'ye bağlayan Simplon tüneli inşasının bitiminde güzergahı ve adı değişen Venice Simplon Orient Express treni Paris'ten çıkıp Venedik ve Trieste üzerinden İstanbul'a ulaşıyordu.

10 Haziran'da Türkiye'den ayrılacak

Paris'ten Venice Simplon Orient Express treni ile İstanbul'a gelen yolcular dönüşlerini uçakla yapıyorlar. Trenin Paris'e gerçekleştireceği dönüş seyahatine İstanbul'a uçakla gelen yeni bir yolcu grubu katılacak.

Bu yıl 3 Haziran'da Paris'ten hareket eden tren, Viyana, Budapeşte, Sinai, Bükreş ve Varna üzerinden geçerek bugün İstanbul'a ulaştı. Bakırköy garına gelen tren 10 Haziran'da buradan hareket ederek Türkiye'den çıkış yapacak. Bükreş, Sinai, Budapeşte ve Viyana üzerinden Paris'e ulaşacak.

Venice Simplon Orient Express treni 8 yataklı vagon, 2 salon vagonu, 1 bar vagonu, 3 restoran vagonu olmak üzere toplam 14 vagondan oluşuyor. Trende, 57 yolcu seyahat ediyor.

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