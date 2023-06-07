BIST 5.554
DOLAR 23,17
EURO 24,96
ALTIN 1.459,56
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zarifoğlu ve Karakoç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zarifoğlu ve Karakoç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli isimleri Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde paylaştığı mesajla andı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının iki önemli ismi Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un vefat yıl dönümleri nedeniyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" dedi.

İlgili Haberler
Abdurrahim Karakoç, vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Abdurrahim Karakoç, vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı
Abdurrahim Karakoç, vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı
Meclis yeni Başkanı'nı seçiyor: Oylamada 2. tur bİtti İşte oy dağılımı...
Meclis yeni Başkanı'nı seçiyor: Oylamada 2. tur bİtti İşte oy dağılımı...
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den ilk mesaj
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den ilk mesaj
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu iddiası: İstanbul adaylığı da tehlikeye girer
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu iddiası: İstanbul adaylığı da tehlikeye girer
Jorge Jesus'un yeni takımını duyurdular! 3 yıllık anlaşma sağlandı
Jorge Jesus'un yeni takımını duyurdular! 3 yıllık anlaşma sağlandı
Paris'ten yola çıkan tarihi Orient Express İstanbul'a ulaştı
Paris'ten yola çıkan tarihi Orient Express İstanbul'a ulaştı
Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 terörist etkisiz hale getirildi!
Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 terörist etkisiz hale getirildi!
Sahte içkiden zehirlenen 30 kişi hayatını kaybetti!
Sahte içkiden zehirlenen 30 kişi hayatını kaybetti!
Polonya'dan Galatasaray'a! Yönetim genç yıldız Yiğit Emre Çeltik için harekete geçti!
Polonya'dan Galatasaray'a! Yönetim genç yıldız Yiğit Emre Çeltik için harekete geçti!
ABD'de dış ticaret açığı nisanda yüzde 23 arttı
ABD'de dış ticaret açığı nisanda yüzde 23 arttı