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Abdurrahim Karakoç, vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı

Abdurrahim Karakoç, vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 11'inci yılında kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.

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Karakoç'un Ankara Bağlum Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

Abdurrahim Karakoç'un oğlu Türk İslam Karakoç, burada yaptığı konuşmada, her yıl babasının sevenleri ve dostlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Neticede şairler ölmez. Memleketini seven, çabalayan, yazan, kalem tutan, taş üstüne taş koyan insanlar daima hatırlanır. İnşallah babam gibi bu milleti seven insanlar ileriki nesillerimizde de hatıralarda yaşamaya devam eder." dedi.

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