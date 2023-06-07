BIST 5.554
DOLAR 23,17
EURO 24,96
ALTIN 1.459,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

AK Partili başkan Tekirdağ'da trafik kazası geçirdi

AK Partili başkan Tekirdağ'da trafik kazası geçirdi

TEKİRDAĞ Muratlı çevreyolunda meydana gelen kazada AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba yaralandı.

Abone ol

Kaza, öğle saatlerinde Muratlı çevreyolunun Müsellim Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; C.K. sevk ve idaresindeki 22 AZ 022 plakalı otomobile yan yoldan çıkan K.U. yönetimindeki 59 ND 235 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 22 AZ 022 plakalı otomobildeki AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba yaralandı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Belgin İba’yı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti.

Emniyet Trafik ekipler ise kaza mahallinde trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zarifoğlu ve Karakoç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zarifoğlu ve Karakoç paylaşımı
Abdurrahim Karakoç, vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı
Abdurrahim Karakoç, vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Meclis yeni Başkanı'nı seçiyor: Oylamada 2. tur bİtti İşte oy dağılımı...
Meclis yeni Başkanı'nı seçiyor: Oylamada 2. tur bİtti İşte oy dağılımı...
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den ilk mesaj
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den ilk mesaj
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu iddiası: İstanbul adaylığı da tehlikeye girer
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu iddiası: İstanbul adaylığı da tehlikeye girer
Jorge Jesus'un yeni takımını duyurdular! 3 yıllık anlaşma sağlandı
Jorge Jesus'un yeni takımını duyurdular! 3 yıllık anlaşma sağlandı
Paris'ten yola çıkan tarihi Orient Express İstanbul'a ulaştı
Paris'ten yola çıkan tarihi Orient Express İstanbul'a ulaştı
Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 terörist etkisiz hale getirildi!
Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 terörist etkisiz hale getirildi!
Sahte içkiden zehirlenen 30 kişi hayatını kaybetti!
Sahte içkiden zehirlenen 30 kişi hayatını kaybetti!
Polonya'dan Galatasaray'a! Yönetim genç yıldız Yiğit Emre Çeltik için harekete geçti!
Polonya'dan Galatasaray'a! Yönetim genç yıldız Yiğit Emre Çeltik için harekete geçti!