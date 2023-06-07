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"27. İstanbul Tiyatro Festivali" 25 Ekim'de başlayacak

"27. İstanbul Tiyatro Festivali" 25 Ekim'de başlayacak

Sonbaharda tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanan "27. İstanbul Tiyatro Festivali", açılışını Pina Bausch'un unutulmaz başyapıtı "Cafe Müller" ile yapacak.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival, Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde 25 Ekim - 25 Kasım arasında perdelerini açacak.

Türkiye'de ilk kez 25 ve 26 Ekim'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde sahnelenecek "Cafe Müller" dans tiyatrosusunun biletleri, 10 Haziran'da satışa çıkacak.

Modern dans koreografı Pina Bausch, topluluğu Tanztheater Wuppertal ile 1998'de "Cam Temizleyicisi" ve 2000'de "Masurca Fogo"yu İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahneledi.

Ardından 2003 yılında İKSV ve İstanbul Tiyatro Festivali ortak yapımı olan, İstanbul üzerine özel projesi "Nefes"i üretti ve izleyicilerin beğenisine sundu.

Bausch'un tüm dünyada eserlerini repertuvarında koruyan ve yorumlayan Tanztheater Wuppertal topluluğu da 20 yıl sonra bu kez "Cafe Müller" ile İstanbul Tiyatro Festivali'nin konuğu olacak.

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