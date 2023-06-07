BIST 5.561
DOLAR 23,17
EURO 24,88
ALTIN 1.457,84
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Altınordu'nun genç yıldızına kanca! Görüşmeler başladı...

Trabzonspor'dan Altınordu'nun genç yıldızına kanca! Görüşmeler başladı...

Altınordu’nun 2006 doğumlu kalecisi Onuralp Çevikkan’a Trabzonspor talip oldu ve iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Abone ol

Bu sezon Spor Toto 1. Lig’den küme düşen Altınordu’da yaprak dökümü sürüyor. Dün öğle saatlerinde 19 yaşındaki futbolcusu Emircan Gürlük’ün Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg’a transfer olduğunu duyuran kırmızı-lacivertliler, şimdide 2006 doğumlu file bekçisi Onuralp Çevikkan’ın satışı için Trabzonspor’la görüşmeler gerçekleştiriyor.

Sıkı bir pazarlığın olduğu ve bonservis beledinin üzerine oyuncu da verilebileceği opsiyonlar arasında olduğu öğrenildi. Bu transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı tahmin ediliyor.

Altınordu, son olarak Enis Destan’ı Trabzonspor’a satmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, başkanlık seçimi kampanyasını başlattı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, başkanlık seçimi kampanyasını başlattı
AK Partili başkan Tekirdağ'da trafik kazası geçirdi
AK Partili başkan Tekirdağ'da trafik kazası geçirdi
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zarifoğlu ve Karakoç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zarifoğlu ve Karakoç paylaşımı
Abdurrahim Karakoç, vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı
Abdurrahim Karakoç, vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı
Meclis yeni Başkanı'nı seçiyor: Oylamada 2. tur bİtti İşte oy dağılımı...
Meclis yeni Başkanı'nı seçiyor: Oylamada 2. tur bİtti İşte oy dağılımı...
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den ilk mesaj
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den ilk mesaj
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu iddiası: İstanbul adaylığı da tehlikeye girer
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu iddiası: İstanbul adaylığı da tehlikeye girer
Jorge Jesus'un yeni takımını duyurdular! 3 yıllık anlaşma sağlandı
Jorge Jesus'un yeni takımını duyurdular! 3 yıllık anlaşma sağlandı
Paris'ten yola çıkan tarihi Orient Express İstanbul'a ulaştı
Paris'ten yola çıkan tarihi Orient Express İstanbul'a ulaştı
Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 terörist etkisiz hale getirildi!
Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 terörist etkisiz hale getirildi!