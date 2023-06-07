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AB Konseyi Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

AB Konseyi Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut gündemle temasların artırılması gerektiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrası kutlamalar hem yurt içinden hem de yurt dışında devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden isimlerden biri de AB Konseyi Başkanı Charles Michel oldu.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

AB üyeliği, gümrük birliği ve vize serbestisi konuları ele alındı

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Avrupa açısından büyük stratejik değeri olan Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, göçün idaresi ve terörle mücadele alanlarında iş birliğinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasını temin edeceğini belirtti.

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