BIST 5.561
DOLAR 23,25
EURO 25,03
ALTIN 1.451,02
HABER /  GÜNCEL

Kars-Erzurum kara yolu bir süre ulaşıma kapandı

Kars-Erzurum kara yolu bir süre ulaşıma kapandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda bir süre ulaşım sağlanamadı.

Abone ol

Mahmut Dip idaresindeki iplik yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yolda sürüklenen tır, Kars-Erzurum kara yolunu trafiğe kapattı. İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Dip, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı.

Devrilen tırın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Papa Francis ameliyat için hastaneye kaldırıldı
Papa Francis ameliyat için hastaneye kaldırıldı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Cumhur İttifakının adayı Numan Kurtulmuş yeni Meclis Başkanı oldu
Cumhur İttifakının adayı Numan Kurtulmuş yeni Meclis Başkanı oldu
Mehmet Şimşek'ten bakanlık sonrası ilk paylaşım: Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek
Mehmet Şimşek'ten bakanlık sonrası ilk paylaşım: Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek
AB Konseyi Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
AB Konseyi Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Malatya'dan 169,5 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı
Malatya'dan 169,5 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı
Kuveyt'te milletvekili seçimlerinin ardından hükümet istifa etti
Kuveyt'te milletvekili seçimlerinin ardından hükümet istifa etti
AB ülkeleri yeni göç ve iltica kuralları üzerinde anlaşma hedefiyle toplanacak
AB ülkeleri yeni göç ve iltica kuralları üzerinde anlaşma hedefiyle toplanacak
Merkez Bankası son 2 ayda 96 ton altın sattı!
Merkez Bankası son 2 ayda 96 ton altın sattı!
Meteoroloji uzmanı: Yurt genelinde pazartesiye kadar devam edecek! İstanbul, Ankara, İzmir detayı
Meteoroloji uzmanı: Yurt genelinde pazartesiye kadar devam edecek! İstanbul, Ankara, İzmir detayı