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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,20 değer kazanarak günü 5.561,18 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 116,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,39, holding endeksi yüzde 4,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok kaybettiren ise yüzde 0,18 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, haftanın devamında yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesi küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini dile getirdi.

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