Bakan Fidan, İsveçli mevkiidaşı Billström'le NATO üyeliği konusunda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü. İkilinin görüşmesinde İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi cumartesi akşamı duyurdu. Kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri ise Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan oldu. Dış bağlantıları kuvvetli olan Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Bakan Hakan Fidan ayağının tozuyla çalışmalarına başladı.

İsveçli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü.

NATO üyeliği ele alındı

Bakan Fidan görüşmede İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Toplantı için ortak mutabakata varıldı

İki bakan, "Daimi Ortak Mekanizma" toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.

Ankara, İsveç'in üyeliği için terörle mücadelede iş birliği ve teröristlerin iadesi gibi başlıklarda adım atmasını istiyor.