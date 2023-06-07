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Atiba Hutchinson'a veda organizasyonu yapıldı

Atiba Hutchinson'a veda organizasyonu yapıldı

Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ta 10. sezonu yaşayan 40 yaşındaki Atiba Hutchinson'a veda etti.

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Süper Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Konyaspor, Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi.

Bu lig mücadelesi öncesinde 10 yıldır Beşiktaş forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Atiba Hutchinson'a veda töreni düzenlendi.

Alkışlarla sahaya çıktı

Siyah-beyazlı futbolcular sahaya arkasında Atiba'nın forma numarası 13'ün yer aldığı ve İngilizce "Teşekkürler Atiba" yazan tişörtlerle çıkarken, orta saha yuvarlağına "Ayrılıklar da sevdaya dahil" yazılı bir pankart açıldı.

Takım arkadaşlarından sonra anonsla sahaya çıkan tecrübeli futbolcuyu, Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra ısınmaya devam siyah-beyazlı ve Konyasporlu oyuncular da alkışladı.

Plaket verildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba'ya çiçek ve plaket verirken, kapalı tribünde yer alan taraftarlar, tribünlere çağırdığı Atiba'ya çiçek ve konfeti atarak veda etti.

Siyah-beyazlı takımda geçirdiği 10 sezonluk kariyerinde 3 şampiyonluk, birer TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Atiba, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

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