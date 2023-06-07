Erdoğan'dan, Bahçeli'ye teşekkür, yeni Meclis Başkanı Kurtulmuş'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM'de yapılan oylama sonucu yeni Meclis Başkanı olarak Bahçeli'den görevi devralan Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM'de yapılan oylama sonucu yeni Meclis Başkanı olarak Bahçeli'den görevi devralan Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti.

Geçici başkan Bahçeli'ye teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi telefonla arayarak, geçici TBMM Başkanlığı görevini başarıyla yürütmesinden dolayı tebriklerini ve teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli’ye AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanlığına seçilmesine Cumhur İttifakı olarak verdikleri destek için de teşekkür etti.

Erdoğan, yeni meclis başkanı Kurtulmuş'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.