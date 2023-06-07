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Beşiktaş ile Konyaspor 3-3 berabere kaldı

Beşiktaş ile Konyaspor 3-3 berabere kaldı

Süper Lig’de 38. ve son hafta maçında Beşiktaş ile Konyaspor 3-3 berabere kaldı.

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Süper Lig’de 38. ve son hafta maçları oynandı. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile Aleksandar Stanojevic’in ekibi Konyaspor, hakem Ümit Öztürk yönetiminde Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

İlk yarıyı Beşiktaş önde bitirdi

Beşiktaş 6. dakikada Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti. Baskıyı arttıran siyah beyazlılar Jackson Muleka ile 41. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor ilk yarının son anlarında Oğulcan Ülgün ile 45+2. dakikada farkı 1'e indirdi. Mücadelenin ilk yarısı 2-1 sona erdi.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

İkinci yarıya hızlı başlayan Konuk ekip 47. dakikada Mahir Emreli, 51. dakikada da Pozuelo'nun golüyle 3-2 öne geçti. Şenol Güneş 9 dakika sonra oyuna müdahalede bulunarak Tayfur ve Maxim'i sahaya sürdü. Tayfur Bingöl girdikten 2 dakika sonra takımına beraberliği getiren golü attı.

Konyaspor'da Oğulcan Ülgün, 61 ve 65. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası oyun dışında kaldı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun yaptığı iki asistle takımı adına öne çıkan isim oldu.

Beşiktaş 3. sırada bitirdi

Beşiktaş bu sonuçla Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'nin önüne, 2. sıraya yerleşme şansını kaçırdı. Siyah beyazlı ekip sezonu 78 puanla 3. sırada, Konyaspor ise 51 puanla 8. sırada tamamladı.

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