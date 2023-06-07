Lionel Messi yeni adresini açıkladı!

Futbol tarihinin yaklaşık son 20 yılına damgasını vuran Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, PSG'den ayrıldı. Fransız deviyle olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Messi, kariyerine devam edeceği takımı açıkladı.

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Barcelona'da tarihe damga vuran, 16 yılda sayısız kupa ve başarı elde eden Lionel Messi, 2021 yazında PSG'ye transfer olmuştu.

İspanyol devinde yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle efsanesi olduğu kulübe veda etmek zorunda kalan Messi, PSG'de de istediğini bulamadı.

PSG'de geçirdiği iki tam sezonun ardından takımdan ayrılan Lionel Messi, yeni takımına karar verdi.Uzunca bir süre Suudi Arabistan takımları ve Barcelona ile ismi geçen Arjantinli dünya yıldızı, karar aşamasındaydı. Barcelona'ya geri dönmeyi çok isteyen Messi, LaLiga yönetiminin finansal yönetmelikleri nedeniyle bu transferin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini anladı.

Bunun üzerine Barcelona yönetimi ile görüşerek kararını farklı bir takıma gitmek üzere değiştireceğini belirtti. Arjantinli efsane hiçbir zaman ise Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal'in teklifine sıcak bakmadı.

Yeni takımını kendisi duyurdu

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi, kariyerine devam edeceği takımı kendisi açıkladı. Arjantinli efsane, yaptığı açıklamada futbol kariyerine MLS ekibi Inter Miami'de devam edeceğini açıkladı.