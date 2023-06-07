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Asgari ücret zammı: Kur yükselişi sonrası hesap değişti

Asgari ücret zammı: Kur yükselişi sonrası hesap değişti

Seçimlerin ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Hükümetin daha önce 500 dolar olarak belirlediği alt sınır, kurdaki yükseliş sonrası 11 bin 600 liralara yükseldi. Refah payı da eklenirse yeni asgari ücretin minimum 12 bin lira seviyelerine yükseleceği öngörülüyor.

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Seçimlerin ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlar temmuz ayında yapılacak ara zammı heyecanla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin bir numaralı gündemi memur, emekli ve asgari ücret zammı.

Kurdaki yükseliş sonrası hesap değişti

Hükümet asgari ücrette alt sınırı 500 dolar olarak belirlemişti. Ancak dün gece başlayan ve bugün devam eden kurdaki yükseliş sonrası hesap değişti.

12 bin lira seviyeleri bekleniyor

Daha önce 500 dolar ve refah payı ile 11 bin lira öne çıkıyordu. Kurdaki yükseliş sonrası 500 dolarlık alt sınır 11 bin 600 liralara yükseldi. Bu rakama refah payı da eklenirse yeni asgari ücretin minimum 12 bin lira seviyelerine yükseleceği öngörülüyor.

Mevcut asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret Ocak 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Bu rakamın işverene maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş.

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