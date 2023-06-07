Pompadan zam akacak! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 80 kuruş zam geliyor, devamı da gelecek

Dolar kurunun 23 liranın üzerine çıkması ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt ürünlerine zam yağmuru başlıyor. Bugün motorine gelen 1,48 liralık zammın ardından yeni zamlar geliyor. Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 80 kuruş zam geliyor. Dolar yükselişi sürerse zam miktarı daha da artacak.

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Doların 23 lirayı aşması sonrası araçların depolarına pompadan benzin ve motorin yerine zam dolacak. Dolardaki çılgın yükseliş sonrası gelen tarihi zirve sonrası akaryakıt firmaları akaryakıtta çifte zam için düğmeye bastı. Önce benzin, akabinde motorin zam gelecek.

Benzine 1.80 TL, motorine 80 kuruş zam

Dolardaki çılgın artış sonrası bugün 1 lira 48 kuruş zam gelen motorinle birlikte benzine de zam yapılacak. Akaryakıt firmalarından edinilen bilgiye göre, benzin 1,80 TL, motor ise 80 kuruş zam gelecek. Dolardaki artışın devam etmesi durumunda hem benzin hem de motorin zammına 10 ile 15 kuru daha ek yapılacak.

Benzin Cumartesi günü 24 lirayı aşacak

10 Haziran Cumartesi saat 00.01'den itibaren mevcut olacak zamlı fiyatı ile benzinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 21,29 TL'den 23,09 TL'ye yükselecek. Benzinin litresi İstanbul'un Anadolu yakasında 23,04 TL'den, Ankara'da 23,44 TL'den ve İzmir'de 23,46 TL'den satılacak.

Motorine pazar günü yeni zam gelecek

11 Haziran Pazar saat 00.01'den itibaren geçerli olacak 80 kuruşluk ilk zam dilimi ile motorini litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 20,74 TL'den 21,54 TL'ye yükselecek. Motorin İstanbul'un Anadolu yakasında 21,48 TL'den, Ankara'da 21,91 TL'den ve İzmir'de 22,04 TL'den satılacak.

Motorine 1.5 liralık bir zam daha gözüküyor

Kur aynı seviyede kalsa bile motorine haftaya 1,50 TL ilave bir zam daha yapılacak. Böylece motorinin litresi 23 TL ile 24 TL arasında seçim fiyatlarından satılacak. “Otogaz” diye sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 21,19 TL

Motorin fiyatı: 20,70 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 21,24 TL

Motorin fiyatı: 20,75 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 21,60 TL

Motorin fiyatı: 21,11 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,59 TL

Motorin fiyatı: 21,19 TL