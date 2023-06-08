West Ham United Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı

Avrupa Konferans Ligi finalinde İtalya'nın Fiorentina takımını 2-1 yenen West Ham United, şampiyon oldu.Abone ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İtalya'nın Fiorentina takımını 2-1 mağlup İngiliz temsilcisi West Ham United, şampiyon oldu.
Roma'dan sonra 2. kupayı aldılar
West Ham United, Roma'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ikinci şampiyonu oldu.
Fiorentina'yı son dakikada üzdüler
West Ham United'a kupayı getiren golleri 62. dakikada penaltıdan Benrahma, 90. dakikada ise Bowen kaydetti.
Fiorentina'nın tek golü ise 67'de Bonaventura'dan geldi.
İlk yarı
Fiorentina ile West Ham United, Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da karşı karşıya geldi.
Tempolu başlayan mücadelenin 12. dakikasında gelişen West Ham atağında, Declan Rice'ın ceza yayı içinden gönderdiği sert şutta top az farkla yandan auta gitti.
İki takımın çabaları ilk 45 dakikada sonuç vermedi ve devre 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
56. dakikada Fiorentinalı Kouame'nin ceza alanı önünden çektiği sert şutta, kaleci Areola topu kontrol etti.
60. dakikada İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande, Biraghi'nin ceza alanında topa elle müdahalesini VAR'da inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
62. dakikada topun başına geçen Benrahma meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.
67. dakikada Fiorentina beraberliği yakaladı. Gonzalez'in kafayla indirdiği topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Bonaventura, iki West Hamlı futbolcunun arasından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.
90. dakikada savunmanın arkasına sarkan Bowen'ın sol taraftan ceza alanına girer girmez vuruşunda, top kaleci Terracciano'nun üstünden ağlara gitti: 1-2.
Kalan bölümde skoru koruyan West Ham United, kupayı müzesine götürdü.
Fiorentina: 1 - West Ham United: 2
Stat: Eden Arena
Hakemler: Carlos del Cerro Grande, Pau Cebrian Devis, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)
Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri (Dk. 84 Igor), Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora (Dk. 90+3 Barak), Gonzalez, Kouame (Dk. 62 Saponara), Jovic (Dk. 46 Arthur)
West Ham United: Areola, Coufal, Zouma (Dk. 61 Kehrer), Aguerd, Emerson, Soucek, Rice, Paqueta, Bowen, Antonio (Dk. 90+4 Ogbonna), Benrahma (Dk. 76 Fornals)
Goller: Dk. 62 Benrahma (penaltı), Dk. 90 Bowen (West Ham United), Dk. 67 Bonaventura (Fiorentina)
Sarı kartlar: Dk. 31 Benrahma, Dk. 53 Aguerd, Dk. 90+7 Bowen (West Ham United), Dk. 66 Mandragora, Dk. 67 Duncan, Dk. 75 Milenkovic, Dk. 85 Amrabat (Fiorentina)