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Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe'yi yendi

Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe'yi yendi

Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Anadolu Efes, rakibini 97-91 mağlup etti.

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Basketbol Süper Ligi yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sahasında mücadele eden lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe'yi 97-91 yenmesini bildi.

Seride öne geçtiler

Anadolu Efes bu galibiyetle birlikte seride 2-1 öne geçti.

Serinin 4. maçı 9 Haziran Cuma günü yine AnadoluEfes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak

İlk periyot

Karşılaşmanın ilk periyodunda Anadolu Efes, Pleiss ve M'Baye ile etkili olurken, Fenerbahçe rakibine Hayes-Davis ve Wilbekin ile karşılık vererek periyodu 24-22 önde bitirdi.

İkinci periyot

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe, dış atışlardan Melih Mahmutoğlu ve Tarık Biberovic ile üst üste bulduğu basketlerle 14. dakikada skoru 30-38 yaptı. Bryant'ın pota altında kaydettiği basketlerle toparlanan Anadolu Efes, Micic ve Clyburn'ün de verdiği destekle skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına 52-51 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek

Üçüncü çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, daha sonra Calathes ve Hayes-Davis ile oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, 28. dakikada 11 sayılık (65-76) fark yakaladı. Sarı-lacivertliler, son periyoda 78-71 önde girdi.


Son çeyrek

Son çeyrekte erken faul problemine giren Fenerbahçe karşısında Micic ile skor bulan Anadolu Efes, 37. dakikada 87-86 öne geçti. Etkili performansını devam ettiren lacivert-beyazlı takım, sayı üretmekte zorlanan rakibini 97-91 mağlup etti.

Maç sonu gerginlik yaşandı

Karşılaşma sonunda koşarak saha içine giren Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, soyunma odasına giden hakemlere tepki gösterdi.

Bu sırada Anadolu Efesli bazı taraftarlar da Komsuoğlu ve yanında bulunan sarı-lacivertli idarecilere tepki gösterirken, iki taraf arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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