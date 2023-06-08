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Siirt'te hain saldırı! Çanakkale'ye şehit ateşi düştü

Siirt'te hain saldırı! Çanakkale'ye şehit ateşi düştü

SİİRT’in Pervari ilçesi Doğan Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu Çanakkaleli Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan (33) şehit oldu. Şehidin Yenice ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

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Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Çanakkaleli Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç operasyonu sırasında Siirt’in Pervari ilçesi Doğan Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu.

Şehit ateşinin düştüğü Yenice ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Uzman Çavuş’un annesi Gülten Ceylan, babası Bekir Ceylan’a acı haber askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Yakınları ve vatandaşlar taziye ziyaretine geldi.

Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’ın cenazesi yarın memleketi Yenice ilçesinde düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Milletimizin başı sağ olsun. 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun” ifadelerine yer verildi.

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