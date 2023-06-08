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Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda yeniden aday olacak!

Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda yeniden aday olacak!

Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs hezimetlerinden sonra da koltuğu bırakmaya niyetli değil. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıktan barak açtığı Kılıçdaroğlu'nun yapılacak olan kurultayda yeniden aday olacağı belirtiliyor.

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CHP'de kurultay takvimi işlemeye başladıktan sonra en çok merak edilen konuların başında Kemal kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı geliyordu. CHP kulislerinde neredeyse kesin kanaat olarak dillendirilen iddiaya göre  Kılıçdaroğlu'nun kurultayda tekrar aday olacak.

Fil dişi kulelerde kalan anlayış olmayacak

Cumhuriyet'in haberine göre MYK’da parti meclisinin aldığı kurultay kararı da takvimlendirildi. Kılıçdaroğlu’nun da yapılacak kurultayda tekrar aday olacağı söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK üyelerine, “Sahada daha görünür ve aktif olacağız. Fil dişi kulelerde kalan bir anlayış olmayacak” dediği öğrenildi.

CHP kurmaylarından bol kese vaatler

CHP kurmayları, “Tüzüğü daha demokratik bir hale getireceğiz. Siyasi katılımı artıracağız. Kadınları, gençleri, engellileri siyasette daha aktif kılmak için ne yapabileceğimize bakacağız. Sonrasında tüzükle ilgili ekim gibi yapacağımız kurultayımızda bir komisyon oluşacak. Bu yapılacak çalışmaları ele alacaklar. Sıfırdan bir tüzük hazırlamayacağız ama mevcut tüzük içerisinde kimi değişikliklerin yapılması öngörülüyor” dedi.

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