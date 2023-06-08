Dolar güne yükselerek başladı! Mehmet Şimşek'ten "müdahale etmeyin" talimatı! Dolar kaç lira olacak?

Türk Lirası karşısında dün yüzde 7'den fazla değer kazanarak 23 liranın üzerine çıkan dolar 8 Haziran 2023 Perşembe gününe de yükselerek başladı. Dolardaki aşırı artışı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası'na verdiği "müdahale etmeyin" talimatı neden olduğu ortaya çıktı. Dolar ne kadar daha yükselecek? İşte cevabı...

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Türk Lirası'nın dolar karşısında dün yüzde 7'den fazla değer kaybetmesinin ardından bugün d dolardaki yükseliş sürüyor. Dolar sabah saat 07:30 itibariyle 23.33 lira seviyelerinde işlem görüyordu. Euoro ise 25.70 lira seviyelerinde işlem görüyordu. Doların bir günde tarihinin en yüksek seviyelerini görmesinin arkasında çiçeği burnunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşe'in Merkez Bankası'na verdiği talimat olduğu ortaya çıktı.

Yeni ekonomi ekibi savunmayı geri çekti

Türk Lirası'nın bir günde yüzde 7'den fazla değer kaybetmesini dünya piyasaları da yakından izlerken, yabancı medya kuruluşları da objektiflerini Türkiye'ye çevirdi. ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’de yayımlanan “Türkiye’nin yeni ekonomi ekibi savunmayı geri çekince TL çakıldı” başlıklı haberde, çok dikkat çeken ifadelere yer verildi.

Şimşek'ten "Müdahale etmeyin" talimatı

Bloomberg’e bilgi veren kaynaklara göre, Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası’ndan (TCMB) kamu bankaları üzerinden gerçekleştirilen döviz kurlarına yapılan müdahalelerinin yumuşatılmasını istedi. Kamu bankalarının döviz satışlarını geçici olarak durdurmasıyla TL’de dün sert düştü.

Yüzde 6 düşüşten sonra müdahale edildi

Bloomberg'e bilgi veren üst düzey bir kaynak, TL’deki günlük düşüşün yüzde 6'yı aşması üzerine döviz satışları yoluyla müdahalenin devamına izin verildi.

Dolarda ne kadar daha artış olacak?

Önceki günü 21,50’den kapatan dolar/TL’de dün 23,17 ile rekor tazelemiş, Euro/TL’de ise 25,01 seviyesi görülmüştü. Dolar bu sabah da yükselişini sürdürdü. Güne 23.33 lira seviyelerinden başlayan dolar, 09:30 itibariyle 23.35 lira seviyelerine çıktı. Euro ise 25.34 lira seviyelerinde

Dolar kuru, 14 Mayıs seçimleri öncesinde 19,60, 28 Mayıs’taki ikinci tur öncesinde 19,98 seviyesini görmüştü.

25 liraya çıkması yüzde 80 ihtimal

TL’nin 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması sonrasında yüzde 13’ten fazla değer kaybetti. Haberde ayrıca, yatırımcıların TL’de daha fazla değer kaybı beklediği, opsiyon piyasasında dolar/TL’nin üç ay içinde 25’e ulaşma olasılığının yüzde 80, 27’ye ulaşma olasılığının yüzde 60 olarak fiyatlandığı aktarıldı.