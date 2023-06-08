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Fatih Portakal CHP'deki Ekrem İmamoğlu kulisini aktardı: Yazıklar olsun

Fatih Portakal CHP'deki Ekrem İmamoğlu kulisini aktardı: Yazıklar olsun

Fatih Portakal, CHP'de "1-2 ay içerisinde Yargıtay'daki cezası onanacak ve İmamoğlu ister istemez saf dışı kalacak" şeklinde konuşulduğunu aktararak "Eğer böyle bir düşünceye sahipseniz yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından gözler CHP'ye çevrildi. CHP'nin yol haritasının ne olacağı merak edilirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Değişim mesajı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum. Bunu toplum tarifliyor. İnsanlar istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz." dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları gündem olurken gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'de canlı yayında İmamoğlu ile ilgili CHP'deki kulis bilgisini paylaştı. İşte Portakal'ın açıklamaları:

"Kılıçdaroğlu'nun değişmesinden ve CHP'nin de kendine bir yol bulmasından yanayım. Milliyetçi CHP mi, muhafazakar CHP mi, sosyal demokrat CHP mi? Hangi CHP'siniz? Bunu seçimden önce de söylüyordum. CHP bir kimliğini bulması gerekiyordu. Samimi olarak insanlara dokunması ve inandırması gerekiyordu. Kemal Bey ile olmadı. O yüzden de insanları umutsuz bırakmamanız gerekiyor. Faik Öztrak'ın bu seçim olmadı bir sonraki seçim olacak mantığı yanlış. 5 sene beklemek gerekiyor, 80 yaşına geleceksiniz. Olmuyorsa sizinle değişim şart.

"Baba-oğul ilişkisi çabuk bitti"

Kulis bilgisi şu; Şöyle düşünüyorlarmış, eğer doğruysa yazık. Nasıl olsa İmamoğlu bayrak açtı, sıkıntı yok. Zaten İmamoğlu'na ceza kesecekler. 1-2 ay içerisinde Yargıtay'daki cezası onanacak ve İmamoğlu ister istemez saf dışı kalacak. Eğer böyle bir düşünceye sahipseniz yazıklar olsun. Bu adamınızın veya partili olan bir başkanınızın arkasında durmayacağınızı gösteriyor. CHP Genel Merkezi'nde konuşulan senaryolardan biri buymuş. Zaten biz onu çok fazla dikkate almıyoruz, Yargıtay onun hakkında kararını verecek ve otomatik olarak İmamoğlu yarıştan düşmüş olacak diye... Bu değişimin olması gerektiğini düşünen mutlaka bir başkası da çıkacaktır ama baba-oğul ilişki çok çabuk bitti. Böyle bir baba-oğlu ilişkisi olmazmış, sadece menfaate dayalı, yazıklar olsun."

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