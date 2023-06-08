Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2023 nereden sorgulanır-sorgulama ekranı

Polis tayinlerinin ne zaman açıklanacağı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gelecek açıklamayı bekleyen binlerce polis tarafından sorgulanıyor. POLNET sistemi üzerinden yapılacak açıklama sonrasında, polis tayinleri ile şark (doğu) görevi atamalarıda belli olacak. Peki, polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Polis tayinlerinin ne zaman açıklanacağı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gelecek açıklamayı bekleyen binlerce polis tarafından sorgulanıyor. Her yıl komiser, başkomiser ve emniyet müdürü gibi terfiler, EGM tarafından yapılıyor. POLNET sistemi üzerinden yapılacak açıklama sonrasında, polis tayinleri ile şark (doğu) görevi atamalarıda belli olacak. Peki, polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan polis tayin sonuçları için bekleyiş sürüyor. Her yıl belirli tarihlerde yapılan polis tayinleri genelde Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştiriliyor.

Polis tayinlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

Polis tayin sonucu sorgulama

EGM tarafından açıklanacak olan polis tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.