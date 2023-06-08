BIST 5.561
DOLAR 23,35
EURO 25,31
ALTIN 1.458,92
HABER /  GÜNCEL

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2023 nereden sorgulanır-sorgulama ekranı

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2023 nereden sorgulanır-sorgulama ekranı

Polis tayinlerinin ne zaman açıklanacağı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gelecek açıklamayı bekleyen binlerce polis tarafından sorgulanıyor. POLNET sistemi üzerinden yapılacak açıklama sonrasında, polis tayinleri ile şark (doğu) görevi atamalarıda belli olacak. Peki, polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Abone ol

Polis tayinlerinin ne zaman açıklanacağı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gelecek açıklamayı bekleyen binlerce polis tarafından sorgulanıyor. Her yıl komiser, başkomiser ve emniyet müdürü gibi terfiler, EGM tarafından yapılıyor. POLNET sistemi üzerinden yapılacak açıklama sonrasında, polis tayinleri ile şark (doğu) görevi atamalarıda belli olacak. Peki, polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan polis tayin sonuçları için bekleyiş sürüyor. Her yıl belirli tarihlerde yapılan polis tayinleri genelde Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştiriliyor.

Polis tayinlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

Polis tayin sonucu sorgulama

EGM tarafından açıklanacak olan polis tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Portakal CHP'deki Ekrem İmamoğlu kulisini aktardı: Yazıklar olsun
Fatih Portakal CHP'deki Ekrem İmamoğlu kulisini aktardı: Yazıklar olsun
Mersin'de şafak operasyonu! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Mersin'de şafak operasyonu! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Yola çıkmadan bu haberi okuyun! Kara yollarında durum
Yola çıkmadan bu haberi okuyun! Kara yollarında durum
Süper Lig'de 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'de 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük darbe! Engin Altay da 'çekilmesini bilmek lazım' dedi
Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük darbe! Engin Altay da 'çekilmesini bilmek lazım' dedi
Habertürk'te işten çıkarma sürüyor! Kürşat Oğuz gönderildi tartışma programları da bitiriliyor
Habertürk'te işten çıkarma sürüyor! Kürşat Oğuz gönderildi tartışma programları da bitiriliyor
Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda yeniden aday olacak!
Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda yeniden aday olacak!
Benzine 'deli edecek' zam geliyor! Benzine 2 lira 70 kuruş, motorine 1 lira 40 kuruş zam! Sıra LPG'de
Benzine 'deli edecek' zam geliyor! Benzine 2 lira 70 kuruş, motorine 1 lira 40 kuruş zam! Sıra LPG'de
Dolar güne yükselerek başladı! Mehmet Şimşek'ten "müdahale etmeyin" talimatı! Dolar kaç lira olacak?
Dolar güne yükselerek başladı! Mehmet Şimşek'ten "müdahale etmeyin" talimatı! Dolar kaç lira olacak?
Siirt'te hain saldırı! Çanakkale'ye şehit ateşi düştü
Siirt'te hain saldırı! Çanakkale'ye şehit ateşi düştü