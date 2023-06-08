Joao Felix'in Galatasaray hamlesi taraftarı heyecanlandırdı

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hemen start verdi. Atletico Madrid'in dünya yıldızı oyuncusu Joao Felix, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Bu hamle sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar bir hayli heyecanlandı.

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Ankaragücü'nü deplasmanda yenerek şampiyonluğunu resmen ilan eden Galatasaray, geçtiğimiz hafta derbide sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek bu şampiyonluğu taçlandırmıştı. Şampiyonlar Ligi için transfer çalışmalarına da başlayan Cim Bom, son olarak Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Joao Felix'i gündemine almıştı. Portekizli yıldızdan taraftarı heyecanlandıran bir hamle geldi.

Sezonu Chelsea'de geçiren Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Felix için Galatasaray iddiası gündeme bomba gibi düştü. BolaVip'in haberine göre, Galatasaray, Joao Felix'i Atletico Madrid'den kiralamak istiyor. Bu sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki hücumcu, Premier League'de çıktığı 16 maçta 4 gol attı.

Bonservisi Atletico Madrid'de olan Portekizli yıldız Joao Felix, Instagram hesabından Galatasaray’ı takip etmeye başladı. Bu hamle sonrası sosyal medyada Galatasaray taraftarı transfer için olumlu görüşlerde bulunmaya başlarken yönetimin de kısa süre içinde somut adımlar atması bekleniyor.

Değeri 50 milyon euro

2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon euroya transfer olan Joao Felix, bu seon 50 milyon kiralama bedeliyle Chelsea'de forma giymişti. 23 yaşındaki Portekizli futbolcu İngiliz ekibinde ligde 16 maçta forma giyerken 4 de gol attı.